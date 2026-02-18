Онколог назвала опасное последствие нелеченой изжоги

Бразильский онколог Рената Д'Альпино предупредила, что хроническая изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс могут повышать риск развития предраковых изменений пищевода. Об этом она рассказала в интервью изданию Terra.

Изжога — это ощущение жжения за грудиной, которое нередко сопровождается кислой или горькой отрыжкой. Дискомфорт обычно усиливается после еды, при наклонах вперед или в положении лежа. По словам специалиста, чаще всего изжога является симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — состояния, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод.

Врач пояснила, что желудочная кислота, попадая на слизистую пищевода, вызывает воспаление и повреждение тканей. При длительном и нелеченом течении рефлюкса это может приводить к хроническому эзофагиту и другим осложнениям. В отдельных случаях постоянное воспаление способствует изменениям в клетках слизистой оболочки.

Одним из таких осложнений считается пищевод Барретта. Это состояние, при котором внутренняя поверхность нижней части пищевода меняет свою структуру: нормальный плоский эпителий заменяется цилиндрическим. По словам Д'Альпино, это состояние связано с существенным повышением риска развития злокачественных новообразований — по некоторым данным, более чем в 20 раз по сравнению с общей популяцией.

При этом онколог подчеркнула, что развитие рака не является неизбежным исходом изжоги или рефлюкса. Однако игнорировать частые симптомы нельзя: при регулярном жжении за грудиной и других проявлениях рефлюкса важно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы снизить риск серьезных осложнений.

Ранее врач назвал простой способ снизить частоту возникновения изжоги.