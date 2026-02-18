В Женеве возобновились переговоры по Украине

РИА Новости: второй день переговоров по Украине начался в Женеве

В Женеве возобновились трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, стартовавшие накануне. Об этом РИА Новости сообщил источник, находящийся в отеле, где проходит встреча.

Местом проведения второго дня переговоров, которые нацелены на поиск путей урегулирования ситуации на Украине, вновь стал отель InterContinental в Женеве. Первая встреча, состоявшаяся днем ранее, продолжалась в течение шести часов.

До этого сообщалось, что начало сегодняшнего раунда переговоров было запланировано на 11:00 по московскому времени. Интересы Российской Федерации на встрече представляет помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий делегацию.

Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, 4 и 5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Ранее Буданов предложил заключить в Женеве быстрый мир с Россией.