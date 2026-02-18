Президент «Бенфики» подрался с сотрудником «Реала» на матче Лиги чемпионов

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта подрался с неназванным сотрудником мадридского «Реала» после первого стыкового матча Лиги чемпионов за право выхода в1/8 финала турнира. Об этом сообщает издание Cope.

Потасовка сопровождалась оскорблениями со стороны обеих сторон, зачинщиков пришлось разнимать.

Проблемы возникли еще по ходу матча. На 50-й минуте бразильский игрок «Реала» Винисиус Жуниор забил мяч. Футболист в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Перед тем, как разыграть мяч с центра поля, бразилец обратился к главному арбитру встречи Франсуа Летексье и показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни, с которым у него до этого произошла стычка. Судья принял решение остановить игру и показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

Матч был возобновлен только через девять минут. Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование.

Сам поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол остался на счету Винисиуса.

Ранее «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым вырвал победу у «Монако».