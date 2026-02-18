Размер шрифта
Регионы России начнут закладывать в бюджет расходы на ликвидацию ЧС

Куренков: регионы будут закладывать в бюджет расходы на ликвидацию ЧС
Российские регионы с 2026 года при формировании бюджета должны учитывать расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

В прошлом году правительство внесло важные изменения в бюджетный кодекс РФ, отметил Куренков.

«Согласно новым положениям, начиная с 2026 года, при формировании своих бюджетов регионы должны учитывать в резервных фондах объем средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал глава МЧС.

Поправки в законодательство также устанавливают минимальный размер резервных фондов для ликвидации ЧС. Это исключает практику остаточного финансирования данной статьи расходов.

