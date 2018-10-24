Появилась информация о нападении на автобус в Риме перед матчем ЦСКА

Фанат московского ЦСКА рассказал о нападении на автобус с болельщиками из России перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Ромой», передает Sport24.

Участник происшествия заявил, что автобус сначала попал а аварию, влетев в камень.

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«Мы шли к стадиону по набережной — там нас встретили полицейские и направили до автобуса. Нас туда загрузили и повезли под конвоем. Но по пути в автобус влетел камень, разбил стекло. Кого-то даже ранило осколком», — отметил армеец.

Также он подчеркнул, что в салоне транспорта находился мужчина, который был ранен неизвестными.

«В автобусе сидел парень с ранением. Сказал, что на него с ножом напали со спины люди в масках. У него была футболка ЦСКА, но под толстовкой ее не было видно. Мы просили вызвать ему скорую, но полицейские нас не слышали. Через какое-то время скорая все же приехала — его положили на асфальт, осмотрели. Не зашивали даже, просто большую повязку наложили. На автобус он все-таки сел. Последний раз мы его видели у входа на арену — сидел под капельницей у машины скорой помощи», — поделился информацией болельщик.

Напомним, что в тоже время фанаты пострадали в метро, когда один из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию, сломался.

Ранее глава МВД Италии обвинил россиян в происшествии в римском метро.