СМИ: причиной аварии в римском метро могли стать пьяные фанаты ЦСКА

В римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА пострадали футбольные болельщики столичного клуба. Одной из версий причин происшествия называется поведение пьяных фанатов красно-синих, сообщает «Советский спорт».

В результате инцидента пострадали около 30 человек, из которых пятеро получили особо тяжелые травмы, а один пострадавший потерял ногу.

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По информации La Repubblica, популярность набирает версия, по которой причиной аварии могли стать пьяные фанаты московского клуба, которые решили синхронно прыгнуть на эскалаторе.

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.