Количество пострадавших в римском метро возросло до 30 человек

В происшествии в римском метро, где вышел из строя эскалатор, пострадало уже более 30 человек, среди которых могут быть россияне, сообщает ТАСС.

Как сообщили в российском посольстве, травмы получили 30 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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По информации газеты Messaggero, среди пострадавших могут быть болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которому вечером предстоит встретиться в рамках Лиги чемпионов с местной «Ромой».

Сообщается, что инцидент произошел около 20:00 по московскому времени.

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.