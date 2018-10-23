Количество пострадавших в римском метро возросло до 30 человек
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В происшествии в римском метро, где вышел из строя эскалатор, пострадало уже более 30 человек, среди которых могут быть россияне, сообщает ТАСС.
Как сообщили в российском посольстве, травмы получили 30 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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По информации газеты Messaggero, среди пострадавших могут быть болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которому вечером предстоит встретиться в рамках Лиги чемпионов с местной «Ромой».
Сообщается, что инцидент произошел около 20:00 по московскому времени.
Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.
Количество пострадавших в Риме увеличилось до 30. По сообщениям СМИ один из них лишился ноги.https://t.co/3jgfx9CDzGhttps://t.co/vCeIbnHTM3— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 23 октября 2018 г.