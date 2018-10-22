Мутко высказался относительно отстранения Карреры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал отстранение Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

Вице-премьер России опроверг слухи о том, что на должность наставника красно-белых уже есть определенные кандидаты.

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«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру «Спартак» не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока», — подчеркнул политик.

Также он заявил, что РФС сразу станет известно, если столичная команда подаст заявку на нового тренера.

«Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» — заключил Мутко.

В СМИ предполагали, что основными кандидатами на место Карреры являются бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин высказался относительно увольнения итальянского специалиста.