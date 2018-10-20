Шипулин допущен на первые этапы Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин допущен до первых этапов Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

На сайте Союза биатлонистов России были выложены критерии отбора в национальную команду. Шипулин оказался допущен до стартов, потому что пробился в тройку лучших биатлонистов общего зачета по итогам прошлого сезона.

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Шипулин принял решение продолжить карьеру в начале октября. До этого спортсмен не мог решить, что делать со своим будущим, и неоднократно жаловался на ухудшение физического состояния.

Стоит отметить, что до тренировок в составе сборной России допускаются только те спортсмены, которые получили допуск к выступлениям от РУСАДА и WADA, а также не замешены в разбрательсвах этих организаций.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону прервала тренировки из-за травмы.