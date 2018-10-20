Отец Нурмагомедова согласен с ничьей в поединке Исмаилова и Минеева

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ничью в поединке турнира Fight Nights Global 90 бойцов смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, передает Sport24.

Нурмагомедов-старший заявил, что данный поединок действительно должен был закончиться ничьей.

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«У Магомеда, наверное, была поставлена задача закончить бой в ранних раундах. В первых двух раундах преимущество его было явным, но Минеев успел за эти отрезки наработать на желтую карточку, постоянно хватаясь за сетку и за шорты. С третьего раунда Минеев забирал бой. Не считаю, что кто-то выиграл. Это заслуженная ничья. Если бы я судил бой, тоже дал бы ничью», — подчеркнул отец чемпиона UFC.

Исмаилов пригрозил Fight Nights, что не будет участвовать в поединках организации, если судьи продолжат игнорировать нарушения правил в октагоне.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов пригласил ирландского бойца Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо.