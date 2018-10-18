Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Рейнджерс»
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой столичного клуба в овертайме счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
В составе победителей две заброшенные шайбы на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» обыграла «Аризону» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
0:1 – Зибанеджад (Крайдер, Пионк) – 06:09 (5x5),
1:1 – Карлсон (Бекстрем) – 14:05 (5x5),
2:1 – Овечкин (Карлсон, Коннолли) – 23:32 (5x4),
2:2 – Веси (Пионк, Хауден) – 32:42 (5x4),
3:2 – Овечкин (Карлсон, Бекстрем) – 37:01 (5x4),
3:3 – Крайдер (Пионк, Зибанеджад) – 50:25 (5x4),
4:3 – Нисканен (Кузнецов, Оши) – 62:18 (3x3)