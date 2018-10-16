Касаткина рассказала о своем отношении к турнирам в России

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14-я ракетка мира и первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от выступления на ВТБ Кубке Кремля, сообщает «Советский спорт».

На турнире, стартовавшем в Москве, Касаткина вчера обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.

«Я люблю играть в России: мне нравятся зрители, нравится атмосфера, нравятся люди. А еше после матчей я возвращаюсь домой. У нас нет такой возможности все время, здорово, что теперь в нашей стране есть три турнира», — приводит слова 21-летней теннисистки официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг ВТБ Кубка Кремля.