Сыну Шумахера пророчат большое будущее в «Формуле-1»

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Оксана Косаченко, менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, поделилась мнением о Мике Шумахере, сыне известного гонщика Михаэля Шумахера, передает «РИА Новости».

19-летний сын семикратного чемпиона «Формулы-1» на данный момент выступает в «Формуле-3» и является ее лидером.

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«Мне кажется, рано еще говорить, что Мик Шумахер должен переходить в «Формулу-1», он и его окружение говорят, что есть программа подготовки. В семье Шумахера прекрасно понимают, как делать чемпиона мира. Михаэль не находится в тех кондициях, чтобы помогать сыну в карьере, но есть люди, которые помогают Мику.

Следующий шаг для Мика, скорее всего, обновленная «Формула-3» или «Формула-2». Это хорошая разгонная ступенька для молодого пилота», — сказала Косаченко.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер завоевал первый титул в карьере пилота.