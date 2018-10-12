Задержан четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева

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Тверской суд Москвы задержал четвертого подозреваемого в нападениях 8 октября с участием форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «РИА Новости»

Александр Протасовицкий — четвертый обвиняемый в избиении директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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«Ходатайство следствия о заключении Александра Протасовицкого под стражу удовлетворено», — написано в карточке дела.

Суд предъявляет Протасовицкому обвинение по статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее сообщалось, что нападающий сине-бело-голубых и хавбек «горожан» переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».