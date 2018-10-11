Наставник шведской команды заявил о желании победить Россию в матче Лиги наций

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, чего ждет от матча против России в рамках Лиги наций, передает «Советский спорт».

«У нас такой настрой: если мы играем, то хотим побеждать. Мы сделали выводы из игры с Турцией. С уважением относимся к российской команде, но нацелены на победу.

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Наши игроки находятся в хорошей форме, они бодры. Новички здорово влились в команду. Например, Сотириос Папаяннопулос — он был на сборах зимой, хорошо себя показал. Этот игрок набрал хорошую форму, показывает классный футбол. Вопросов по нему нет», — заявил специалист на пресс-конференции перед матчем.

Встреча состоится в Калининграде 11 октября в 22.45 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России заявил, что шведы будут биться до последней секунды.