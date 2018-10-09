Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором

<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/12013663/RIAN_5661328.HR-pic905-895x505-68938.jpg">

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего желал перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось. Хотел заткнуть этого придурка — доказать разницу между нашим народом и его народом. Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», — поделился спортсмен на встрече с поклонниками.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Бой за чемпионский пояс состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Нурмагомедов одолел противника с помощью удушающего приема.

Ранее в Дагестане назвали Нурмагомедова лучшим спортсменом и лучшим человеком.