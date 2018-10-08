Плющенко посоветовал Загитовой выучить четверные прыжки

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что фигуристке Алине Загитовой необходимо выучить четверные прыжки.

«Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной (прыжок) выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и (Евгении) Медведевой, и Загитовой. Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

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«В хореографическом плане Загитова демонстрирует настоящее женское одиночное катание, оно уже совершенно не юниорское. И после Пхенчхана она прибавила», — отметил тренер.

Ранее сообщалось, что Загитова установила новый мировой рекорд.