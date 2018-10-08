Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о провокациях со стороны тренера Макгрегора

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что перед поединком против ирландца Конора Макгрегора просил своего сына не отвечать на провокации со стороны представителей соперника.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Я Хабиба просил никого не трогать, ни с кем не связываться, у тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем и все.

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Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон, это недопустимо, нежелательно», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что пока не знает, когда сын вернется из США.