Отец Нурмагомедова высказался о поединке сына с Макгрегором
Отец и тренер российского бойца Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал итоги поединка своего сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, передает ТАСС.
«Они нас провоцировали все три месяца. Ничего неизвестно (о задержании и гонораре Хабибу).
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Не ел двое суток, очень устал, давление», — заявил Нурмагомедов-старший.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.
Ранее сообщалось, что к отцу Хабиба Нурмагомедова приехала скорая.