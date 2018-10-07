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Прояснилась судьба арестованных членов команды Хабиба Нурмагомедова, которые были задержаны после массовой потасовки, случившейся после боя российского бойца с ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.

Членов команды российского бойца отпустили. Макгрегор не будет выдвигать против них обвинения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.

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«Трое членов команды Хабиба отпущены. Конор не отказался выдвигать против них обвинения», — заявил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.

Ранее президент UFC рассказал о состоянии Конора после поражения от Хабиба.