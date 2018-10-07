Рейес решением судей победил Сен-Пре в основном карде UFC 229

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Непобежденный американский боец смешанного стиля Доминик Рейес нанес поражение своему соотечественнику Овинсу Сен-Пре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

За десять секунд до окончания поединка Рейес мощным киком отправил Сен-Пре в нокаут. Так как рефери в итоге дал Сен-Пре подняться с настила, раунд завершился, а Рейесу присудили победу по очкам — 30-27, 30-27, 30-27.

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Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков проиграл нокаутом на UFC 229.