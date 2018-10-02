Экс-игрок «Спартака» прогнозирует победу ЦСКА в матче с «Реалом»
Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» сделал прогноз на матч армейского клуба против мадридского «Реала» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Масалитин выразил мнение, что красно-синим удастся одержать победу.
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«ЦСКА одержит победу, потому что придут полные «Лужники», будут поддерживать клуб. Ну и, конечно, команда на эту игру соберется физически и эмоционально. Поэтому они добьются положительного результата», — сказал он.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Масалитин оценил использование Федора Чалова в игре команды.