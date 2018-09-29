Путин посетит гонку в рамках Гран-при России «Формулы-1»
Президент России Владимир Путин посетит гонку в рамках Гран-при России «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».
«30 сентября президент России Владимир Путин посетит пятые в истории России гонки чемпионата мира «Формула-1» в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Гран-при России проходит с 28 по 30 сентября. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию квалификации.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак встретился с руководством «Формулы-1» во время Гран-при России.