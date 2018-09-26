Тотти прятался от фанатов в монастыре

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Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, что ему пришлось сделать, чтобы скрыться от слишком назойливых поклонников, передает «Советский спорт».

«Думал, что после окончания карьеры что-то изменится, но люди постоянно хотят сделать фото или взять автограф.

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Помню, как через неделю после победы в чемпионате, мы были в ресторане, где находилось много поклонников «Ромы». Люди увидели, что я там, и единственный способ убежать — это перебраться через стену монастыря. Что я и сделал.

В темноте я увидел человека с фонарем, это был монах, который спросил меня, что я там делаю. Затем он проводил меня до ворот и попросил фотографию», — приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее заключенный остался в тюрьме на неделю дольше ради фотографии с Тотти.