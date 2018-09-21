Нурмагомедов пообещал «раздавить» Макгрегора

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на традиционной пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поделился ожиданиями от боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Я просто раздавлю его. Его борьба никуда не годится, не соответствует никаким стандартам. Я просто спокойно выйду и сломаю ему лицо. А потом он сможет вернуться в бокс», — сказал россиянин.

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Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «битвы взглядов».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался пить виски с Макгрегором.