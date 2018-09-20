Журналист CNN назвал решение WADA «музыкой для ушей Путина»

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Корреспондент телеканала CNN Мэтью Чанс высказался о решении Всемирного антидопингового агенства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), назвав его музыкой для ушей президента России Владимира Путина.

«Да, это так. Именно Путин ассоциировался со стремлением России стать спортивной сверхдержавой. Он лично настоял на том, чтобы зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли на юге России, в Сочи. Он тесно с ними связан.

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Конечно же, когда мы говорим о финансируемой государством допинговой программе и о том, что высшим эшелонам российской власти было о ней известно, мы говорим и о возможности того, что Путин знал обо всем этом и даже всё это одобрил. Кремль это, конечно же, категорически отрицает.

По моему мнению, русские надеются, что это решение WADA будет шагом в сторону реабилитации России, причем не только на спортивной арене, но и в других сферах.

Россия с самого начала демонстрировала неповиновение. И вот как отреагировало WADA: оно сняло свои санкции в отношении России. Россия надеется, что этому примеру последуют и другие члены международного сообщества», — приводит слова журналиста RT.

Ранее сообщалось, что ПКР восстановят после возмещения финансовых расходов.