Экс-агент Ефимовой сообщил, что РУСАДА восстановят

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На исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA) принято решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, передает спортивный журналист и бывший агент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков.

В своем фейсбуке он написал, что несмотря на то, что официальное решение еще не объявлено, близкому к ситуации источнику известно, что оно будет положительным.

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«Один очень крутой (реально крутой) в российском спорте человек говорит, что решение уже принято. Все заявления последних дней: комиссия атлетов ИААФ и iNADO против, комиссия атлетов МОК за - ни на что не влияющий пиар. РУСАДА будет объявлена - compliant. Проверим», — написал Митьков.

Напомним, что 20 сентября на исполкоме WADA на Сейшельских островах решается, будет ли РУСАДА восстановлен в правах. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заседания.