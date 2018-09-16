Тутберидзе назвала фигуристку Трусову бесстрашной

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о четверных прыжках своей ученицы Александры Трусовой, передает Sport24.

«При исполнении четверных прыжков есть фактор страха. Саша же бесстрашная. Саша — фанатик. Ни разу такого не было, чтобы мне нужно было ее заставлять, «драконить» на работу. Она сама знает, что ей надо, и идет к цели. В случае Саши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье».

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Также Тутберидзе с сожалением отметила, что четвертные прыжки оцениваются незаслуженно низко.

После юниорского чемпионата мира, где Саша выполнила два четверных прыжка, их стоимость понизили. Я не понимаю, как можно было понизить стоимость четверных прыжков. Ведь каждый прыжок, на который Саша идет, — это огромный, ни с чем не сравнимый риск. Но в таком случае, если это очень опасно, это должно стоить в два раза больше. Чтобы человек понимал, ради чего он идет на этот риск. Иначе получается мотивация не делать сложные прыжки. Даже в моей группе есть спортсмены, которые понимают, что таким большим риском в случае ошибки много не заработаешь, и не идут на него», — рассказала специалист.

Александра Трусова стала первой в истории женского фигурного катания, кто смог исполнить четверной лутц.