Комитет WADA по соответствию посоветовал исполкому не восстанавливать РУСАДА

Комитет Всемирной антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал корреспондент «Би- Би-Си» Дэн Роан, который в своем твиттере опубликовал копии письма к исполкому WADA.

WADA будет рассматривать вопрос восстановления РУСАДА в правах на заседании исполкома 20 сентября.

РУСАДА было отстранено после скандала с российскими легкоатлетами в 2015 году. Заседания, на которых должно было приняться решение о восстановлении несколько раз переносились, потому что России было необходимо выполнить ряд условий.

Ранее в Госдуме назвали «провокацией» просьбу британских спортсменов.

WADA's Compliance Review panel has recommended to WADA's exec cttee that Russia's anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG