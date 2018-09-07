Хавбек сборной Германии рад, что команда не пропустила в матче с Францией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/10627439/2017-04-12T204707Z_135031627_MT1ACI14777720_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-BAY-MAD-pic905-895x505-72264.jpg">

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о ничейном результате в матче в рамках Лиги Наций с командой Франции, передает «Советский спорт».

Встреча проходила в Мюнхене 6 августа и закончилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Реклама

«После негативного опыта на чемпионате мира в России мы хотели сыграть с Францией как можно лучше. Это был только первый шаг. То, что Германия не пропустила, это уже большой успех», — приводит слова футболиста Goal.

Следующую встречу немецкая команда проведет также в рамках Лиги Наций против Голландии 13 сентября.

Ранее сообщалось, что защитнику Франции Павару сильно поцарапали шею шипами в матче с Германией.