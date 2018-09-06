Лидер «ПСЖ» Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет своей команде в ближайших трех матчах французского чемпионата, сообщает Sport24.
Об этом проинформировал официальный сайт французской Лиги 1.
Футболист получил прямую красную карточку за то, что в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Нима» в компенсированное время толкнул игрока хозяев Тейи Саванье за грубый подкат.
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Мбаппе пропустит матчи против «Сент-Этьена» (14 сентября), «Ренна» (23 сентября) и «Реймса» (26 сентября) и появится на поле только 29 сентября в матче восьмого тура с «Ниццей».
Ранее сообщалось, что лидеру «ПСЖ» грозит длительная дисквалификация за толчок соперника.