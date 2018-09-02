Матч с «Локомотивом» стал для «Краснодара» 410-м в истории

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Матч шестого тура чемпионата России против московского «Локомотива» стал для «Краснодара» 410-м в истории, сообщает Sport24.

Как передает пресс-служба «быков», в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) команда провела 230 игр.

«Краснодар» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

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На матче против «Локомотива» домашний стадион «Краснодара» принял миллионного болельщика. Чтобы достичь этого показателя, на стадионе пришлось провести 41 игру, в том числе четыре встречи национальных сборных.

Ранее стал известен характер травмы Федора Смолова.