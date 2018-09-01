Дзюба впервые признан игроком месяца за три года в «Зените»
Артем Дзюба, нападающий сборной России и Санкт-Петербургского «Зенита» впервые в своей карьере был удостоен звания лучший игрок месяца, сообщает Sport24
Как сообщает официальный сайт клуба, в результате болельщицкого голосования форвард стал лучшим в составе «Зенита» в августе. Напомним, что в предыдущем месяце Дзюба появился на поле шесть раз, трижды поразив ворота соперников как в Российской премьер-лиге, так и в квалификационных матчах Лиги Европы.
Кроме Дзюбы в тройку лучших вошли голкипер Андрей Лунев и полузащитник Далер Кузяев.
Интересен тот факт, что за свою футбольную карьеру нападающий провел в «Зените» почти 3 полных сезона, лишь однажды отправившись на полгода в аренду в тульский «Арсенал». Ни разу за время его пребывания в стане сине-бело-голубых подобную награду он не получал.
Ранее сообщалось, что Кафельников верит в «уничтожение» Дзюбы в матче со «Спартаком».