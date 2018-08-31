Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике попался на допинге
Американский легкоатлет Джаррион Лоусон подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».
Как передает группа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), в пробе спортсмена был найдет стероид тренболон. Сейчас спортсмен временно отстранен от соревнований.
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Лоусон является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне по прыжкам в длину.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в употреблении допинга.