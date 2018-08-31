Бойца UFC оправдали по делу о домашнем насилии
Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ник Диас оправдан судом по делу о домашнем насилии, сообщает «Советский спорт».
В мае 2017 года спортсмена арестовали по обвинению в том, что он избивал и душил девушек.
«Мы благодарны обвинению, что разбирательство было объективным, а нам вынесли оправдательный приговор. Особенно в свете решения присяжных, которые не нашли оснований для продолжения дела», – приводит слова адвоката Диаса Росса Гудмана MMA Mania.
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UFC на момент ареста 35-летнего бойца приостановил с ним контракт на время следствия.
Ранее сообщалось, что Диас арестован по обвинению в домашнем насилии.