Чемпион UFC Нурмагомедов получит более $10 млн за бой с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит более $10 млн за титульный бой с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Нурмагомедов получит рекордную сумму для российского бойца в смешанных единоборствах. Гонорар составит больше $10 млн», – цитирует менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза Tofight.

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Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Флойд Мейвезер высмеял хамство Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым.