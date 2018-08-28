Фанаты киевского «Динамо» избили болельщиков «Аякса» перед матчем ЛЧ
Фанаты киевского «Динамо» избили фанатов амстердамского «Аякса» перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба МВД Киева, инцидент произошел в одном из пабов в Печерском районе Киева за несколько часов до начала встречи. Уже задержаны девять человек в результате беспорядков.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Аякс» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ.