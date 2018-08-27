Глава ФБУ рассказал о сбежавших из России биатлонистках
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о решении российских биатлонисток Оксаны Москаленко, Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех выступать за украинскую сборную, передает «Матч ТВ».
«По вопросу перехода трех спортсменок из России было уже много сказано, и на данный момент у нас нет никаких новостей. Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, — не знают. Пришлось притормозить, «подобрать» и помочь детям заниматься любимым делом.
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У спортсменок отцы с Украины. Они приехали в Киев оформлять документы в нашей федерации», — прокомментировал ситуацию Брынзак.
Ранее российской биатлонистке стало плохо с сердцем во время гонки.