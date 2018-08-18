Моуринью: думаю, «Ливерпуль» пытается купить титул

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал огромные денежные инвестиции английских клубов в преддверии нового сезона Английской премьер-лиги, пишет Sport24.

«Думаю, «Ливерпуль» пытается купить титул, но, говоря это, я имею в виду прекрасные инвестиции.

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У «Челси» великолепный состав, у «Сити» — тоже. «Тоттенхэм» также сделал невероятные инвестиции, сохранив своих игроков. Это лучшая из возможных для них инвестиций, иначе им пришлось бы тратить 200 млн фунтов, потеряй они Кейна и Эриксена.

«Арсенал» тоже прибавит, пусть «канониры» и проиграли в первом туре. Думаю, это будет очень тяжелый сезон», — признался португальский специалист изданию Manchester Evening News.

Ранее Моуринью резко ответил «Манчестер Сити» на слова об «оборонительном тренере».