Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания
Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания, сообщает ТАСС.
По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).
14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.
Ранее итальянский вратарь чудом спасся при обрушении моста в Генуе.