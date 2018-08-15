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Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания, сообщает ТАСС.

По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).

14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.

Ранее итальянский вратарь чудом спасся при обрушении моста в Генуе.