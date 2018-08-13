«Реал» потерял защитника в преддверии матча за Суперкубок УЕФА‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/952/10984952/2017-11-11T215712Z_1196613509_RC15AD406D10_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-ESP-CRI-pic905-895x505-98337.jpg">

Мадридский «Реал» в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с испанским «Атлетико» лишился защитника Альваро Одриосола, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, Одриосола получил повреждение приводящей мышцы правой ноги на одной из тренировок. О сроках восстановления не сообщается.

Реклама

Встреча двух испанских грандов состоится 15 августа в эстонском Таллине и стартует в 22.00 по московскому времени.

Альваро Одриосола перешел в мкоролевский клуб из испанского «Реал Сосьедада» в июле этого года, подписав соглашение с «Реалом» сроком на шесть лет.

Ранее сообщалось, что сделка по трансферу вице-чемпиона мира 2018 года Луки Модрича из мадридского «Реала» в миланский «Интер» еще имеет шансы на успех.