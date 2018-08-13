«Реал» потерял защитника в преддверии матча за Суперкубок УЕФА
Мадридский «Реал» в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с испанским «Атлетико» лишился защитника Альваро Одриосола, сообщает «Советский спорт».
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, Одриосола получил повреждение приводящей мышцы правой ноги на одной из тренировок. О сроках восстановления не сообщается.
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Встреча двух испанских грандов состоится 15 августа в эстонском Таллине и стартует в 22.00 по московскому времени.
Альваро Одриосола перешел в мкоролевский клуб из испанского «Реал Сосьедада» в июле этого года, подписав соглашение с «Реалом» сроком на шесть лет.
Ранее сообщалось, что сделка по трансферу вице-чемпиона мира 2018 года Луки Модрича из мадридского «Реала» в миланский «Интер» еще имеет шансы на успех.