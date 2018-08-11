Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на матч третьего тура РПЛ

Объявлены стартовые составы московского «Спартака» и махачкалинского «Анжи» на матч третьего тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

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«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» хотят продать хавбека сборной Сербии за €15 млн.