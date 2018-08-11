Президент «Анжи» рассказал о бедствующем положении клуба

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Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев оценил риски закрытия команды из-за банкротства, передает интернет-портал «Это Кавказ».

По словам функционера, долги команды растут с каждым днем, однако в клубе пытаются найти спонсора.

«Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 миллионов рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба. Мы ведем переговоры со многими организациями, в том числе с зарубежными. Переговоры идут ежедневно, и надеюсь, я найду спонсора.

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Я не прошу ни у кого денег, я прошу помочь клубу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спонсоры отказались финансировать «Анжи».