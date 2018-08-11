Смолов трогательно попрощался с «Краснодаром»
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов после перехода в московский «Локомотив» выразил слова благодарности «Краснодару», передает «Советский спорт».
Обращение к «быкам» форвард опубликовал в своем инстаграме.
«Хочу поблагодарить «Краснодар» за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!» — написал россиянин.
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28-летний Смолов защищал цвета «Краснодара» с 2015 года. За клуб он провел 101 официальный матч, забил 64 мяча и отдал 21 результативную передачу.
По неофициальным данным, трансфер форварда обошелся «Локомотиву» в €9 млн.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» поблагодарил Смолова за игру в команде.