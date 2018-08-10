На матче «Енисей» — ЦСКА ожидается аншлаг

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Болельщики раскупили все билеты на матч третьего тура чемпионата России по футболу между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА, сообщает ТАСС.

«Все билеты на матч с ЦСКА были раскуплены за четыре с половиной дня. Поэтому в день матча будет выброшено в продажу еще порядка тысячи билетов», — заявили в пресс-службе красноярского клуба.

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Встреча состоится 11 августа в Тюмени, так как домашний стадион «Енисея» в Красноярске находится на реконструкции. Вместительность тюменского стадиона «Геолог» составляет 13 тысяч человек.

Поддержать ЦСКА из Москвы в Тюмень приедет около 700 человек.

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