На матче «Енисей» — ЦСКА ожидается аншлаг
Болельщики раскупили все билеты на матч третьего тура чемпионата России по футболу между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА, сообщает ТАСС.
«Все билеты на матч с ЦСКА были раскуплены за четыре с половиной дня. Поэтому в день матча будет выброшено в продажу еще порядка тысячи билетов», — заявили в пресс-службе красноярского клуба.
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Встреча состоится 11 августа в Тюмени, так как домашний стадион «Енисея» в Красноярске находится на реконструкции. Вместительность тюменского стадиона «Геолог» составляет 13 тысяч человек.
Поддержать ЦСКА из Москвы в Тюмень приедет около 700 человек.
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