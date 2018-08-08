Российский десятиборец Шкуренев стал вторым на ЧЕ

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Россиянин Илья Шкуренев стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы по летним видам спорта в десятиборье, сообщает ТАСС.

Спортсмен по итогам десяти видов программы набрал 8321 очко. Чемпионом Европы стал немец Артур Абеле (8431), третьим стал белорус Виталий Жук (8290). Шкуренев является чемпионом Европы в помещении в семиборье, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы в десятиборье.

Ранее российский пловец Рылов завоевал 21-ю золотую медаль для сборной России на ЧЕ.