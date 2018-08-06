Стало известно имя дочери Тарасова и Костенко

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Стало известно имя дочери полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко, сообщает «Советский спорт». Выбор супругов пал на имя Милана.

По информации издания Super.ru, родители долго не афишировали имя малышки, так как ждали, когда будет проведен обряд крещения.

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В Интернете многие выразили недоумение выбором столь популярного имени для девочки. Дочерей футболистов Юрия Жиркова и Федора Кудряшова также зовут Миланами. Сами супруги пока никак не прокомментировали свой выбор.

Ранее сообщалось, что Тарасов выложил в соцсетях интимное видео родов своей супруги.