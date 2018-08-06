Маленький украинский шахматист исполнил мечту «потроллить» русского

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Юный украинский шахматист Роман Ковальский на международном турнире в Румынии отказался от общения на русском языке с коллегой из России, сообщает «Советский спорт».

Во время соревнований к Ковальскому обратился шахматист из России с вопросом о том, какой у него рейтинг. На это украинец демонстративно начал отвечать своему оппоненту на английском языке. В разговор вмешался спортсмен из Молдавии, который объяснил россиянину, что Ковальский его не понимает.

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Как написала мать украинца Анна Ковальская в своем фейсбуке, ее сын давно мечтал «потроллить» русского.

«Сегодня Рома играл с соперником из России. Тот спросил у Ромы: «Какой у тебя рейтинг?». Он ответил на английском: «I don't understand you». Тот: «Что?». Рядом сидел молдованин, он сказал русскому: «Он не понимает тебя». Тот: «Как не понимает? Он же из Украины». После партии Рома сказал мне: «Мама, я так давно мечтал потроллить русских».

Партию он выиграл легко. Если кто-то считает, что это не толерантно – мне все равно», — гласит сообщение.

Запись, опубликованная 4 августа, собрала более 20 тысяч отметок «Мне нравится».

Ранее сообщалось, что в Англии проявление расизма на матче в Киеве приписали России.