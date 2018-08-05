Джордан ответил Трампу на его слова о Леброне Джеймсе
Легендарный баскетболист Майкл Джордан ответил на слова президента США Дональда Трампа о форварде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, сообщает «Советский спорт».
«Я поддерживаю Джеймса. Он делает невероятную работу для своей общины», — цитирует Джордана The Score.
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Трамп сказал, что предпочитает Джордана вместо Джеймса, а также прокомментировал умственные способности форварда «Лейкерс».
Ранее Трамп жестко ответил на критику игрока НБА Леброна Джеймса.