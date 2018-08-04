Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пердстоящий бой с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Переговоры закончены. Впереди интересные два месяца», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Поединок между обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал, за счет чего Нурмагомедов сможет одолеть Макгрегора.